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Азербайджанская компания приватизировала часть газовых сетей Грузии

Экономика

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Грузии

Тбилиси, 23 июля 2018, 20:42 — REGNUM  Азербайджанская газораспределительная компания «СОКАР Джоржия газ» приватизировала газопроводы в семи районах Грузии общей стоимостью 21,3 млн лари ($9 млн), передает 23 июля Общественное телевидение Грузии.

Распоряжение о приватизации государственной собственности путем прямой продажи подписал председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе. Согласно договору, СОКАР должна выплатить 8,52 млн лари ($3,42 млн) в течение трех лет, а остальную сумму в течение четырех лет.

Напомним, 20 июля представители Азербайджана, Грузии и Турции обсудили в Баку перспективы управления государственным имуществом и возможности привлечения инвестиций в приватизацию.

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Экономика Грузии
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