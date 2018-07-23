В Калуге предлагают ввести единый тариф за подключения к газу частных домов

Калуга, , 19:58 — REGNUM В Калужской области предлагают выйти с федеральной инициативой по регуляции стоимости подключения к газу частных домовладений. С соответствующей инициативой на заседании регионального правительства 23 июля выступил губернатор региона Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В калужском регионе в настоящее время стоимость подключения к газовой трубе для частных лиц в среднем составляет от 60 до 90 тыс. рублей.

«Разве пенсионеры, получающие пенсию в 10−12 тыс. рублей, в состоянии насобирать эти деньги? Надо разобраться со стоимостью подключения. Я думаю, настала пора обозначить данный вопрос на федеральном уровне», — считает Анатолий Артамонов.

На заседании также отметили, что в 2018 году на прокладку 277 км уличных газопроводов в регионе потребуется свыше 460 млн рублей. В бюджете области в рамках подпрограммы «Газификация» запланировано порядка 100 млн рублей на строительство 26 газопроводов протяженностью 58 км. В целом на организацию работ по газификации на 2018 год необходимо выделить из региональной казны 232 млн рублей и еще 800 млн рублей следует предусмотреть в бюджете на 2019 год.

Артамонов акцентировал внимание кабинета министров на рациональном расходовании бюджетных средств, направляемых на эти цели. По его словам, прежде чем планировать строительство газопроводов и котельных в тех или иных населенных пунктах, «надо организовать сходы граждан и выяснить — нужен им природный газ или нет, и проводить его только в том случае, если у большинства людей есть такая потребность».

«Мы должны бережно относиться к средствам, которыми располагаем. Затратить деньги, а потом несколько лет ждать, захочет кто-то подключиться к газу или нет, мы не можем», — считает Анатолий Артамонов.

Между тем, по данным калужских СМИ, порядка 140 тыс. калужан имеют задолженность за газ. Долг перед газовиками составляет более 200 млн рублей. Так, только за июнь 2018 года было отключено от газоснабжения 230 абонентов. Их общий долг за газ превысил 9 млн рублей. Теперь этим жителям надо будет оплатить не только сам долг, но и работы по повторному подключению домов к системе газоснабжения.