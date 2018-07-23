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ФАС признала незаконной рекламу Tele2 для болельщиков ЧМ-2018

Экономика

В ФАС сочли, что сотовый оператор пытался создать ложное впечатление о причастности к FIFA

ФАС признала незаконной рекламу Tele2 для болельщиков ЧМ-2018
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Некоторые болельщики все же не скрывали своего разочарования от игры

Москва, 23 июля 2018, 19:57 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба России признала оператора сотовой связи Tele2 виновным в создании ложного впечатления о причастности к FIFA в своей рекламной кампании, сообщает 23 июля пресс-служба ведомства.

По информации ФАС, Tele2 разместила наружную рекламу «Specially for fans» и информацию на официальном сайте о тарифах «Гол» и «Супер Гол», а также серии мероприятий для болельщиков.

По мнению антимонопольной службы, в совокупности указанные действия образовали маркетинговую кампанию, которая создала «представление о причастности ООО «Т2 Мобайл» к FIFA или мероприятиям, проводимым FIFA».

20 июля комиссия ФАС России признала действия Tele2 недобросовестной конкуренцией и предписала сотовому оператору прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство.

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