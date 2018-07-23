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Безработица на Тайване: молодежь в группе риска

Экономика

В июне на острове зафиксировано небольшое повышение уровня занятости

Пекин, 23 июля 2018, 19:29 — REGNUM  По сообщению Синьхуа, ссылающегося на источники в Тайбэе, на Тайване зафиксирован небольшой рост безработицы. По сравнению с маем текущего года, увеличение составило 0,07%; однако этот показатель все равно ниже уровня годичной давности: в июне 2017 года безработица на острове была на 0,04% выше нынешней.

Число работающих составило 11,42 млн человек, безработных — 439 тыс. или 3,7% от общего количества работоспособных граждан.

Самый высокий уровень безработицы отмечен среди молодежи: в возрастных группах от 20 до 24 лет (первое место), от 15 до 19 лет (второе) и от 25 до 29 лет (третье).

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