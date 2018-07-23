В Аргентине прошла очередная встреча финансистов «двадцатки»

Буэнос-Айрес, , 19:22 — REGNUM В Буэнос-Айресе, столице предстоящего саммита «Группы двадцати», прошла очередная встреча глав Минфинов и центробанков стран-участниц группы, сообщает 23 июля Синьхуа.

В ходе встречи участники отметили важность «конструктивного диалога», ведущего к достижению «консенсуса» в вопросе урегулирования проблемы повышения таможенных тарифов, которая приобрела небывалую остроту в связи с фактическим началом торговой войны США с КНР, с одной стороны, и с Европейским союзом, с другой.

В принятом совместном заявлении содержатся 13 пунктов, связанных с регулированием мировой денежной политики как важного фактора, влияющего на экономику и стабильность ведущих стран мира. Особое внимание уделено содействию инвестиционным вложениям в инфраструктурные проекты.

Участники «двадцатки» еще раз подтвердили приверженность контролю над долгами в странах с низким уровнем доходов и минимизации рисков в условиях высокой волатильности финансовых рынков. «Финансовая система должна быть открытой, устойчивой и поддерживать рост», — говорится в заявлении, содержащем элементы завуалированной критики протекционистской политики нынешних властей США.

По заявлению на итоговой пресс-конференции главы минфина Аргентины Николаса Духовне, встреча прошла успешно. «Мы должны содействовать преодолению вызовов, с которыми сталкивается мир», — заявил министр.

До саммита «Группы двадцати», который пройдет 30 ноября — 1 декабря 2018 года, запланированы еще две подготовительных встречи в таком же формате; в завершившемся обсуждении приняли участие 23 министра финансов и 14 председателей финансовых регуляторов.

Отметим, что на страны «двадцатки» приходится две трети населения, до 85% мирового ВВП и 75% всей международной торговли.