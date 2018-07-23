4 тысячи человек потеряла Республика Коми за полгода

Сыктывкар, 23 июля 2018, 19:18 — REGNUM Численность постоянного населения республики на 1 июня 2018 года составила 837 тысяч человек. С начала года за счет миграции и смертности регион потерял 0,5% населения — 3,8 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистате.
По данным статистики, миграционная убыль составила 85% от общего сокращения населения. Естественная убыль населения за полгода выросла более чем в 2 раза. В числе основных причин смертности в Коми: патология органов кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на долю которых приходилось 76% всех смертельных исходов.
Статистики отмечают, что естественные потери возросли в сельской местности, а убыль населения все более характерна для городских жителей.
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