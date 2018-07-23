Челябинским аграриям обещают возместить резкое подорожание топлива

Челябинск, , 19:13 — REGNUM Аграрии Челябинской области могут возместить свои расходы на горюче-смазочные материалы. В сравнении с весной 2017 года они подорожали на 30−40%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облправительстве.

Всего аграрии получат субсидии на общую сумму 139 млн рублей. 113 млн из этой суммы направит Москва. Ранее власти Челябинской области и некоторых других регионов России просили об этом федеральное правительство. Деньги пойдут из резервного фонда в рамках дополнительного транша.

К этой сумме областная казна добавит 26 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский отметил на аппаратном совещании, что деньги пойдут на финансирование работ по уборке урожая.

Напомним. весна на Урале была затяжной. Вплоть до конца мая отмечались заморозки, а 1 и 2 июня шёл снег. Погодные условия сказались на сроках полевых работ. Посевные работы были начаты позже, чем обычно.