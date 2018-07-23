Тюменские предприниматели поставят продукцию в Казахстан

Тюмень, , 19:11 — REGNUM Предприниматели Тюменской области наладили сотрудничество с торговыми сетями Казахстана и договорились о поставках своей продукции в республику, сообщили 23 июля в пресс-службе торгово-промышленной палаты российского региона.

Делегация из Тюменской области состояла из представителей семи предприятий, производящих пищевую, алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан развивает экономическое сотрудничество с отдельными регионами России. В частности, 4 июля министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек пригласил предпринимателей из Татарии принять участие в деятельности свободных экономических зон.

Читайте также: Казахстан пригласил бизнес Татарии в специальные экономические зоны