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Тюменские предприниматели поставят продукцию в Казахстан

Экономика

Казахстан посетили представители семи предприятий Тюменской области

Тюмень, 23 июля 2018, 19:11 — REGNUM  Предприниматели Тюменской области наладили сотрудничество с торговыми сетями Казахстана и договорились о поставках своей продукции в республику, сообщили 23 июля в пресс-службе торгово-промышленной палаты российского региона.

Делегация из Тюменской области состояла из представителей семи предприятий, производящих пищевую, алкогольную продукцию, детские товары и медицинские изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан развивает экономическое сотрудничество с отдельными регионами России. В частности, 4 июля министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек пригласил предпринимателей из Татарии принять участие в деятельности свободных экономических зон.

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