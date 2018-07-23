Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Китай снижает розничные цены на бензин

Экономика

Российскому правительству на заметку

Пекин, 23 июля 2018, 18:55 — REGNUM  По сообщению Государственного комитета по делам развития и реформ КНР (аналог советского Госплана), с 24 июля в КНР снижаются розничные цены на бензин и дизельное топливо, информирует 23 июля Синьхуа.

Масштаб снижения: на 125 юаней (примерно 18,5 долларов) уменьшится цена тонны бензина и на 120 — солярки. Нетрудно подсчитать, что один литр бензина в среднем подешевеет в пересчете на российскую валюту примерно на 1 руб. 20 коп.

При этом китайский Госкомитет еще и потребовал от ведущих нефтяных компаний — Petrochina, Sinopec, CNOOC — гарантий стабильности розничных поставок и цен.

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Экономика Китая
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