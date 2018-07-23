Китай снижает розничные цены на бензин

Пекин, , 18:55 — REGNUM По сообщению Государственного комитета по делам развития и реформ КНР (аналог советского Госплана), с 24 июля в КНР снижаются розничные цены на бензин и дизельное топливо, информирует 23 июля Синьхуа.

Масштаб снижения: на 125 юаней (примерно 18,5 долларов) уменьшится цена тонны бензина и на 120 — солярки. Нетрудно подсчитать, что один литр бензина в среднем подешевеет в пересчете на российскую валюту примерно на 1 руб. 20 коп.

При этом китайский Госкомитет еще и потребовал от ведущих нефтяных компаний — Petrochina, Sinopec, CNOOC — гарантий стабильности розничных поставок и цен.