За два года в Чувашии на ремонт дорог и дворов направлено 9,5 млрд рублей

Чебоксары, , 18:34 — REGNUM Дорожный фонд Чувашии в этом году превысил 5 млрд рублей. В настоящее время из них освоено 31,5%. Всего в 2017—2018 годы в строительство и реконструкцию дорог, благоустройство дворов и подъездных путей будет инвестировано 9,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам планёрки в правительстве.

По данным властей, в 2018 году на дорожное хозяйство республики выделяется 5 млрд 44 млн рублей, в 2017 году было выделено 4 млрд 456 млн рублей.

«За 2017−2018 годы на строительство и реконструкцию дорог, благоустройство дворовых территорий, подъездных путей направлено 9,5 млрд рублей. Никогда ранее в истории республики такие объемы средств на эти цели не выделялись», — отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

В результате снизилось число дорожно-транспортных происшествий. По данным МВД по Чувашии, число аварий, произошедших в связи с неудовлетворительным состоянием дорог, в I полугодии 2018 года снизилось на 26%, число погибших — на 27%, раненых — на 25%. На 22% меньше привлечено должностных лиц за невыполнение предписаний по выявлению замечаний.

По данным минтранса Чувашии, объём дорожного фонда в 2018 году составляет 5044,2 млн рублей. В настоящее время работ выполнено на 1588,7 млн рублей (31,5%), объём оплаченных работ составляет 1 184,6 млн рублей (23,5%). На региональной, межмуниципальной и местной сети автомобильных дорог по содержанию освоено 410,3 млн рублей, по ремонту — 541,8 млн рублей, по строительству — 176,6 млн рублей.

Всего в 2018 году в Чувашии планируется отремонтировать 65 км региональных и межмуниципальных дорог, на местной сети — 235 км. По данным минтранса, будет построено 45,6 км автомобильных дорог местной сети.

В рамках работы по повышению безопасности дорожного движения на наших дорогах на региональной сети планируется строительство 17,35 км линий электроосвещения и 7,6 км тротуаров, построить восемь пешеходных переходов, установить четыре остановочных пункта. На наиболее аварийно-опасных участках дорог будут установлены передвижные комплексы фотофиксации нарушений ПДД. По данным МВД, данные комплексы «периодически выставляются» на 14 участках региональных дорог, 22 участках федеральных дорог, ещё камер работают в Чебоксарах. В целом за I полугодие 2018 года с использованием комплексов фотовидеофиксации выявлено 370 046 административных правонарушений (рост на 51,6% к уровню I полугодия 2017 года) на общую сумму 217 млн рублей (рост на 48%).

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» освоено 32% планируемых средств, работ выполнено на 52%. Продолжается реконструкция Московского моста, освоение средств дорожного фонда составляет 33%. По данным властей, завершены работы по строительству парковки аэропорта по ул. Скворцова в Чебоксарах на 200 машино-мест. Планируются работы по проекту «Ипотека и арендное жилье»: строительство дорог по ул. Асламаса, в микрорайоне «Солнечный», реконструкция магистральных дорог в районе «Новый город».

Согласно срокам, предусмотренным государственными контрактами, окончание дорожных работ и полное освоение средств дорожного фонда планируется в сентябре — октябре 2018 года.