Деиндустриализация Украины: США и ЕС могут уничтожить металлургию — эксперт

Киев, , 18:27 — REGNUM Протекционистская политика США и Евросоюз может обвалить украинскую металлургию, которая представлена холдингами «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова и «Интерпайп» бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом 23 июля на своей странице в Фейсбуке написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Как внешние угрозы могут обрушить бизнес Р. Ахметова и В. Пинчука… Во-первых, отмечу тот факт, что во всем мире объем выпуска промышленных товаров очень близок к насыщению (особенно Китай фактически сломал мировой рынок промышленности, т.к. за последние 25 лет насытил своей продукцией и товарами практически все рынки). И сколько бы наши власти ни девальвировали гривну, чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции украинских металлургов, но если нет на неё спроса — то все эти потуги будут совершенно напрасными», — считает Гончаров.

По его словам, украинские металлурги потеряют более 100 млн долл из-за ввода США пошлин на металл.

«И этот мощный удар примут на себя в первую голову «Метинвест» и «Интерпайп». В-третьих, решили не отставать от американских властей и руководители Евросоюза, поэтому 11 видов украинской металлопродукции (от горячекатанных листов до газопроводных труб) также теперь попали под действие защитных мер ЕС. И эти драконовские меры европейские коллеги ввели против Украины тогда, когда экспорт украинского металлопроката и так в прошлом 2017 году без новых пошлин сократился аж на 17,6% или на 3,12 млн. тонн», — добавил Гончаров.

Он также напомнил, что сегодня в мире растет «внутреннее потребление услуг, что заметно влияет на структуру всей мировой экономики».

«И новая украинская власть, которая будет сформирована после предвыборных гонок в следующем 2019 году, вынуждена будет сделать современные услуги с высокой производительностью лидирующей отраслью в Украине. А для этого понадобятся инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал. Что ж, пока ясно одно, впереди нас ждет борьба старого и нового, борьба различных направлений экономического развития Украины», — подытожил Гончаров.

В свою очередь пользователь ФБ Анна Василенко призвала Киев наращивать внутреннее потребление металлургической продукции.

«Всё наше оставшееся производство сильно зависит от экспорта, потому любые волнения на мировых рынках это «удар под дых» для нашей экономики. Вариант только один — наращивать внутреннее потребление. И это касается всех отраслей», — написала Василенко, комментируя сообщение Гончарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел антидемпинговую пошлину в 25% на импорт стали и металлопродукции из целого ряда стран, включая Украину.

Напомним, по уточненным в ходе балансового совещания в «Укрметаллургпром» данным, за пять месяцев 2018 года украинские предприятия нарастили объемы производства фактически всех видов продукции. В частности, за указанный период железорудного концентрата произведено 25,22 млн. т (99% относительно аналогичного периода 2017 г.); — агломерата — 13,69 млн. т (112%); — окатышей — 8,81 млн. т (112%); — кокса — 4,51 млн. т (108%); — чугуна — 8,52 млн. т (108% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 115% без их учета); — стали — 8,68 млн. т (100% и 105% соответственно); — проката — 7,72 млн. т (105% и 111% соответственно); — трубной продукции — 448 тыс. т (110%).