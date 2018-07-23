Безработных станет больше – эксперт о перспективах цифровой экономики

Москва, , 18:55 — REGNUM Развитие цифровой экономики может привести к тому, что многие рутинные профессии исчезнут из-за роботизации, считает директор Центра ситуационного анализа РАНХиГС Александр Савченко. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 июля.

«Есть вероятность, что развитие цифровой экономика приведет к тому, что уровень безработицы будет расти, — сказал Савченко. — Понятно, что все рутинные профессии постепенно изменятся. Масштаб бедствия будет не такой, о котором говорят алармисты, — всё это будет менее жёстко, хотя всё и развивается космическими темпами».

Кроме того, эксперт предположил, что дешёвая рабочая сила станет менее востребованной из-за роботизированного — и более выгодного — производства.

«Дешёвая рабочая сила, которую можно было чем-то загружать, теперь выходит из игры, — констатировал Савченко. — И гораздо проще создать где-то в Европе или Штатах роботизированное производство, а не гонять два раза контейнеровозы: сначала с сырьём, а потом с готовой продукцией. Проще обслуживать роботизированное производство в развитых центрах экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из крупных покупателей такой робототехники может стать Россия. Так в частности считает председатель правления компании Yaskawa Corp (Япония) Дзюндзи Цуда. По его словам, по всему миру поставки роботов уже возросли на 31%, причем подъём замечен во всех регионах. Более чем 20-процентный рост зафиксирован на Ближнем Востоке, в странах континентальной Европы, а также в Азии.

Однако есть и другая версия, сторонники которой крайне скептично относятся к прогнозам о грядущей цифровизации всего, что только можно. Так, например, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им М. В. Келдыша Георгий Малинецкий предположил, что в действительно та же российская элита «живёт в мире цифровых иллюзий».

«В 2000 году лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу провёл исследование, в каких областях внедрение компьютеров в американскую экономику дало наибольший эффект, — рассказал Малинецкий. — Тот результат, который он получил, оказался парадоксальным — таких отраслей нет. Единственное исключение — отрасль, которая производит компьютеры».

Ещё более удивительным оказалось то, что, оказывается, компьютеры пока что не сыграли существенной экономической роли.

«Наше правительство наивно считает, что роботы вытеснят людей, — заметил Малинецкий. — Однако пример: американцы купили за пять лет 80 тыс. роботов для промышленности, что, в свою очередь, вызвало создание 240 тыс. рабочих мест в обслуживании и так далее».

Что касается, что цифровизации российской экономики, о которой много говорят правительственные чиновники, то она, по мнению Малинецкого, упрётся в имитацию деятельности, «распил денег и их растрату».

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