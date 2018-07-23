Мировой торговле угрожают роботизация и дефицит пресной воды – прогноз

Москва, , 18:03 — REGNUM Рост напряжённости в мировой торговле и геополитике связан с изменением порядка в ВТО, и санкции против России или торговые войны между США и Китаем — показатели этих перемен, считает директор Центра ситуационного анализа РАНХиГС Александр Савченко. Об этом он 23 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

По его мнению, тот мировой порядок, который прежде создавался в рамках ВТО, в настоящее время демонтируется. Например, принимаются совершенно противоправные санкции, против которых ВТО должна была протестовать. Другой пример — торговые войны, разгорающиеся между США, Европой и Китаем.

«Происходит демонтаж той модели глобализации, которая формировалась примерно последние 50 лет и обеспечивала непрерывный бесконечный рост, — констатировал Савченко. — Бизнес-модели транснациональных корпораций постепенно распространялись по миру, но сейчас этот этап закончился».

Ещё одна причина напряжённости в торговле и геополитике — это развитие технологий. По мнению Савченко, дешёвая рабочая сила, использующаяся во многих развивающихся странах, постепенно заменяется роботизированным производством.

«Идёт технологическое перевооружение, связанное с цифровой экономикой, и возникает новый термин — решоринг, то есть возвращение предприятий как экономическая необходимость», — добавил Савченко.

Третий фактор, названный им, это проблема ресурсов, которая также может повлиять на мировую экономику.

«Сверхдефицитный ресурс уже сейчас — вода, — заметил эксперт. — У нас треть мирового населения живёт в условиях патологического недостатка воды».

Из-за этого, по мнению Савченко, могут начаться массовые миграции населения.

«Сейчас одновременно формируется новый миропорядок, новый технологический уклад и осознание новой ресурсной ситуации, — подытожил эксперт. — Вот три базовых фактора, которые являются причиной напряжённости в мировой торговле и геополитике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост напряжённости в торговле и геополитике является в данный момент одной из главных угроз для мировой экономики. Об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам заседания в Буэнос-Айресе министров финансов входящих в «Большую двадцатку» (G20) стран и глав центральных банков. Помимо этого эксперты отметили неравенство и слабый структурный рост, которые также могут угрожать мировой экономике.