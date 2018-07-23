Власти Краснодара признали проблему с состоянием ливневой канализации

Краснодар, , 17:52 — REGNUM Муниципальную службу по содержанию ливневых систем предложил создать глава Краснодара Евгений Первышов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столицы Кубани.

Новая служба будет отвечать за постоянное содержание системы ливневой канализации, а также в случае залповых ливней немедленно приступать к работам по откачке воды. Пока эти работы выполняют подрядные организации — по контрактам, которыми прописан ограниченный объем работы. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, пояснил, что практически весь объём, откачка которого была включена в муниципальный контракт на 2018 год, подрядчик выполнил за менее чем семь месяцев.

«Проблемы в Краснодаре с состоянием ливневой канализации действительно серьезные. Ее необходимо полноценно содержать, регулярно промывать и прочищать», — признал глава города, отметив, что создание собственной службы не только позволит держать ситуацию под контролем, но и сэкономит бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на Краснодар обрушился сильный ливень: за полчаса на город вылилась месячная норма осадков. В результате скопившаяся вода парализовала работу общественного транспорта на несколько часов. В ЕДДС поступило 88 обращений о подтоплениях в различных районах города, в том числе в центральной части кубанской столицы — на ул. Октябрьской, ул. Мира, перекрестке ул. Северной и ул. Красной, на ул. Московской, ул. Аксайской и других. На 23−24 июля синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодаре.