Уолл-стрит ждет «финансовую войну» с Китаем

Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка начали день в «красной зоне» — инвесторы опасаются начала «финансовой войны» между Китаем и США, 23 июля передает агентство Reuters.

С момента открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 27,15 пунктов (0,11%), до 25 030,97 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 4,76 пункта (0,17%), до 2797,07 пунктов, индекс Nasdaq снизился на 40,45 пунктов (0,52%), до 7779,75 пунктов.

Главным поводом для беспокойства инвесторов стали заявления президента США Дональда Трампа о «манипулировании юанем» — искуственном занижении цены национальной валюты, которое правительство Китая использует для более успешной конкуренции на мировых рынках.

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