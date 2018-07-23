В Ростовской области объём строительства стремительно падает

Ростов-на-Дону, , 17:49 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года в Ростовской области слабым звеном оказалась строительная сфера. Как сообщает Ростовстат, объём строительства упал более чем на 22%, передаёт ИА REGNUM.

Статисты подсчитали, что объём работ в январе-июне 2018 года составил около 46 млрд рублей, что равен 77,7% к соответствующему периоду 2017 года. На долю крупных и средних организаций приходится 34,5% работ от общего числа (почти на 16 млн рублей), то есть 70% к аналогичному периоду 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что во втором квартале 2018 года чиновники выдали 60 разрешений на строительство многоэтажек в Ростове-на-Дону. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года было выдано 36 разрешений на проведение строительных работ.

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