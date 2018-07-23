Рязанский «Детский мир» оказался опасным для посетителей

Рязань, , 17:45 — REGNUM Советский районный суд Рязани 23 июля вынес решение о запрете эксплуатации здания «Детского мира», в котором ранее были найдены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщила пресс-служба суда, в течение 20 дней руководство ООО «Фирма «Детский мир» должно будет устранить все выявленные нарушения.

С иском в суд обратилась прокуратура Советского района Рязани. В результате проверки, которая была проведена после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, ведомство нашло многочисленные нарушения. Например, не было обеспечено быстрое и безопасное использование оборудования пожарного шкафа, инструкция о противопожарной безопасности не отвечала требованиям, не работал внутренний противопожарный провод.

«Суд обязал ООО «Фирма «Детский мир» запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА REGNUM напоминает, что всего Рязанской области по итогам проверок в суды было направлено около 20 исков о приостановке работы торговых центров, в которых были найдены нарушения. Было найдено более 1,3 тыс. нарушений, торговые центры, допустившие их заплатили в общей сложности почти 1 млн рублей в виде штрафов.

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