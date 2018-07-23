Тамбовская область увеличила объем господдержки малого и среднего бизнеса

Тамбов, , 17:36 — REGNUM Через Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области за I полугодие 2018 года оказана поддержка на 483,7 млн рублей. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области подвел итоги за первое полугодие. Результаты работы значительно превзошли показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря поддержке областного фонда, тамбовские предприниматели получили в кредитных организациях финансирование в объёме 483,7 млн рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Развитию институтов, помогающих малому и среднему бизнесу реализовать свои проекты, губернатор Александр Никитин уделяет пристальное внимание. Одной из существенных форм государственной поддержки предпринимателей является предоставление поручительств для получения кредитов на развитие бизнеса.

«Привлечение заёмных средств — неотъемлемая часть бизнеса. При этом получить кредит бывает непросто, особенно если залогового обеспечения, которое необходимо банку, не хватает. В этом случае особо важна государственная поддержка. В Тамбовской области такую помощь успешно оказывает Фонд содействия кредитованию», — сказал первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

В I полугодии 67% объёма поручительств были распределены на малые компании и 33% — на микро-бизнес. Отраслевой разрез отражает специфику региона. Большинство заемщиков (60%) представляют сельскохозяйственные компании, 11% — торговые, 7% — строительные. Средний срок поручительства — около двух лет, средняя сумма займа — 7 млн рублей.

Фонд предоставляет поручительства на сумму до 40 млн рублей по договорам, заключенным на срок до 15 лет. Помощь в получении большей суммы может быть оказана совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и «МСП-банком».

В планах гарантийного фонда на II полугодие запустить новый продукт — поручительства по факторингу. Это поможет привлекать дополнительное финансирование торговым компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 лет работы фондом было выдано поручительств на сумму свыше 2,8 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредитов на сумму 6,5 млрд рублей, сохранить более 12,4 тыс. рабочих мест и создать еще 1,8 тыс. новых рабочих мест. При этом предприниматели уплатили налогов на сумму более 500 млн рублей. По состоянию на июль 2018 года 1 рубль гарантийного капитала привлек 15 рублей кредитных средств в экономику Тамбовской области.

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