Китай ответил на обвинения США в манипуляции курсом юаня

Пекин, , 17:35 — REGNUM Китай не занимается регулированием стоимости юаня — она зависит от «рыночных сил», говорится в сообщении МИД КНР, сообщает 23 июля Reuters.

Пекин не намерен девальвировать национальную валюту для того, чтобы поддержать свой экспорт. Кроме того, в заявлении китайских властей говорится, что «угрозы и запугивание» в никогда не будут действенными мерами со стороны США.

Так пресс-секретарь МИД Китая Генг Шуан отреагировал на слова министра финансов США Стивена Мнучина о том, что девальвация юаня будет рассматриваться Вашингтоном как «манипуляция».

Шуан отметил, что стоимость юаня зависит от рыночного спроса и предложения. Кроме того, отметил представитель МИД Китая, поддержка уровня валюты соответствует целям китайской экономики.

«Китай не намерен использовать такие средства, как девальвация своей валюты, чтобы стимулировать экспорт», — сказал он, посоветовав США сохранять спокойствие и рациональное отношение к Китаю.

Ранее заявление Мнучина в Пекине не комментировали: ни в Народном банке Китая, ни в администрации главы КНР Си Цзиньпина.

Напомним, в июле США ввели тарифы на $34 млрд китайского импорта. Китай ответил симметрично, введя сбор с той же стоимости американских товаров.