Реальные доходы населения Ненецкого АО сократились

Нарьян-Мар, , 17:19 — REGNUM В первом полугодии 2018 года среднедушевой доход населения Ненецкого АО составил чуть более 68 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

При этом, по данным статистики, среднемесячная зарплата в округе составила более 81 тысячи рублей. Рост зарплат с начала года вырос на 7%, за год — на 7,4%.

При этом реальные доходы населения (с учетом инфляции) сократились за полгода на 2,3%. Если сравнивать реальные доходы в НАО с показателями прошлого года, то они выросли почти на 2%.

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