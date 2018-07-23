После ЧМ-2018 ростовские гостиницы наказаны рублём

Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Ростовские гостиницы после завершения чемпионата мира по футболу оштрафованы за завышение цен на обслуживание. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 23 июля, сумма штрафов составила около 2 млн рублей.

Известно о том, что в период футбольного первенства планеты было возбуждено более 90 дел об административном правонарушении, по 83 из которых уже вынесены положительные решения. Остальные дела находятся на рассмотрении. Из 63 исковых заявлений, поданных ведомством в суд, рассмотрено и удовлетворено 26.

Вместе с тем инспекторы провели проверку в отношении гостиниц, у которых не было свидетельств о присвоении категории. В результате возбуждено 53 дела об административном правонарушении, общая сумма штрафов составила 294 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в дни ЧМ-2018 Ростовская область стала центром притяжения туристов. Донской край посетили почти 200 тыс. гостей, половина из них — иностранцы.

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