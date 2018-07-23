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Пермское УФАС проверит законность сделки на поставку современного трамвая

Экономика

Информация о соглашении чиновников Перми с ООО «ПК Транспортные системы» на тестирование трамвая нового поколения в Перми и обновление парка машин вызвало интерес у антимонопольной службы и повлекло проверку

Пермь, 23 июля 2018, 16:45 — REGNUM  В Пермском крае антимонопольная служба проведёт проверку законности заключения соглашения краевого правительства и чиновников администрации Перми с ООО «ПК Транспортные системы» о сотрудничестве. В его рамках в октябре в краевой столице в тестовом режиме должен начать работу первый трамвай нового поколения, сообщают СМИ.

Пермское УФАС выразила подозрения, что отдельные положения документа могут ограничивать конкуренцию. Планируется купить современный трамвай, стоимость которого 30−45 млн рублей, между тем кроме ООО «ПК Транспортные системы» в России есть и другие производители этого вида транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение заключено 17 июля на урбанистическом форуме в Москве. Проект модернизации электротранспорта подразумевает обновление трамвайных вагонов. Первый трамвай, который поступит в рамках соглашения о сотрудничестве, будет низкопольным, оснащённым кондиционером, светодиодным освещением салона, вместительностью до 180 пассажиров и запасом автономного хода.

Соглашение о поставке первого трамвая уже есть, но ещё ведётся оценка того, насколько транспорт впишется в существующую инфраструктуру существующего электротранспорта. В планах обновление трамвайных путей и опор контактной сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермь перейдёт на трамваи нового поколения

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