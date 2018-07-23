За первые шесть месяцев 2018 года убыток «Банка Астаны» составил $32 млн

Астана, , 16:37 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года активы «Банка Астаны» составили 267,54 млрд тенге ($773 млн), что на 21,2% меньше, чем в январе-июне 2017 года, сообщили 23 июля в ассоциации финансистов Казахстана.

За отчетный период чистый убыток банка составил 10,9 млрд тенге ($31,5 млн). В первом полугодии 2017 года банк получил прибыль в размере 430 млн тенге ($1,24 млн). Отток капитала негативно сказался на доходах банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Национальный банк Казахстана приостановил лицензию «Банка Астаны» на прием депозитов и открытие счетов из-за нарушения банковского законодательства.

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