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Прикамье лидирует в ПФО по уровню зарплаты

Экономика

Максимальное значение среднемесячной заработной платы среди регионов ПФО сложилось в Прикамье — 34211,5 рубля

Пермь, 23 июля 2018, 16:06 — REGNUM  В Пермском крае за январь-май 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 34 211,5 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,2%. Реальная заработная плата выросла на 7,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

По уровню зарплаты Прикамье лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. В аутсайдерах находится Мордовия, где отмечено минимальное значение зарплаты — 25 313,1 рубля.

В мае средняя зарплата в Пермском крае составила 36 134,3 рубля, увеличившись за год на 7,8%. При этом максимальная оплата туда наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых (54 302,7 рубля), в области информации и связи (52 013,8 рубля), а минимальная — у работников гостиниц и предприятий общепита (19 315,2 рубля).

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