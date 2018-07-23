Прикамье лидирует в ПФО по уровню зарплаты

Пермь, , 16:06 — REGNUM В Пермском крае за январь-май 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 34 211,5 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,2%. Реальная заработная плата выросла на 7,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

По уровню зарплаты Прикамье лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. В аутсайдерах находится Мордовия, где отмечено минимальное значение зарплаты — 25 313,1 рубля.

В мае средняя зарплата в Пермском крае составила 36 134,3 рубля, увеличившись за год на 7,8%. При этом максимальная оплата туда наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых (54 302,7 рубля), в области информации и связи (52 013,8 рубля), а минимальная — у работников гостиниц и предприятий общепита (19 315,2 рубля).