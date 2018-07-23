Имущество транспортного МУПа Орла выставили на торги за 128 млн рублей

Орел, , 15:44 — REGNUM Конкурсный управляющий МУП «ПАТП-1» объявил открытый электронный аукцион по продаже имущества предприятия.

Как сообщил «Вечерний Орёл», имущество выставлено на торги сразу единым лотом, первоначальная цена установлена в размере 127 млн 670 тыс. 017 рублей. В перечне имущества, в частности, 15 зданий, земельный участок площадью почти 32 тыс. кв. м, закрытая стоянка на 30 автобусов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 23 июля по 29 августа этого года. Аукцион намечен на 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года транспортный МУП был объявлен банкротом. Власти неоднократно заявляли о намерении «спасти» предприятие.

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