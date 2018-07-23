Понедельник, 23 Июля 2018 года
16:35:02 МСК

Имущество транспортного МУПа Орла выставили на торги за 128 млн рублей

Экономика

На все имущество ищут одного покупателя

Орел, 23 июля 2018, 15:44 — REGNUM  Конкурсный управляющий МУП «ПАТП-1» объявил открытый электронный аукцион по продаже имущества предприятия.

Как сообщил «Вечерний Орёл», имущество выставлено на торги сразу единым лотом, первоначальная цена установлена в размере 127 млн 670 тыс. 017 рублей. В перечне имущества, в частности, 15 зданий, земельный участок площадью почти 32 тыс. кв. м, закрытая стоянка на 30 автобусов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 23 июля по 29 августа этого года. Аукцион намечен на 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года транспортный МУП был объявлен банкротом. Власти неоднократно заявляли о намерении «спасти» предприятие.

Читайте развитие сюжета: Экс-сотрудников орловского МУПа оставили без денег, но с обещаниями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить