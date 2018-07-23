Понедельник, 23 Июля 2018 года
16:38:09 МСК

В Казахстане изменили правила выплат пособий по инвалидности

Экономика

70% выплат будут перечисляться на счета местных самоуправлений

Астана, 23 июля 2018, 15:21 — REGNUM  Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внесло изменения в правила использования пенсионных и пособий по инвалидности, сообщает 23 июля издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующий приказ главы ведомства.

Изменился порядок выплаты пенсий опекунам лиц, признанных судом недееспособными. 30% от выплат будут перечисляться на текущий счет лиц и опекаемых, а 70% — на отдельный банковский счет местного самоуправления. Кроме этого, для использования выплат в местном самоуправлении будет создана специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в Казахстане была введена новая система выплаты пенсий, которая учитывает трудовой стаж пенсионеров. Около 50% всех пенсионеров республики получили прибавку в $38.

Читайте также: С 1 июля около 50% пенсионеров Казахстана получат прибавку к пенсии в $38

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить