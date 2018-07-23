В Казахстане изменили правила выплат пособий по инвалидности

Астана, , 15:21 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внесло изменения в правила использования пенсионных и пособий по инвалидности, сообщает 23 июля издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующий приказ главы ведомства.

Изменился порядок выплаты пенсий опекунам лиц, признанных судом недееспособными. 30% от выплат будут перечисляться на текущий счет лиц и опекаемых, а 70% — на отдельный банковский счет местного самоуправления. Кроме этого, для использования выплат в местном самоуправлении будет создана специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в Казахстане была введена новая система выплаты пенсий, которая учитывает трудовой стаж пенсионеров. Около 50% всех пенсионеров республики получили прибавку в $38.

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