Хранить сбережения в рублях небезопасно даже при низкой инфляции?

Москва, , 14:52 — REGNUM Риск потерь из-за хранения сбережений в рублях возможен даже при низком уровне инфляции, хотя при вложении этих средств в финансово-инвестиционный оборот эти риски можно сильно уменьшить, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 23 июля.

«Конечно же, хранение сбережений в рублях тоже рискованно, — отметила она. — Несмотря на то, что у нас достаточно низкий уровень инфляции, она всё-таки имеет место. Поэтому в любом случае при хранении денег без их вложения в финансово-инвестиционный кругооборот риски потерь гораздо больше, чем выгоды, полученные при активном использовании финансовых ресурсов».

Экономист подчеркнула, что при помощи определённых банковских инструментов жители РФ, хранящие сбережения в рублях, могут устранить риски, связанные с динамикой инфляции.

«На сегодняшний день хранение денег в российских рублях позволяет гражданам, используя банковские инструменты, нивелировать риски, связанные с инфляционными изменениями и сохранять ту денежную массу, которая есть на сегодняшний день», — заключила экономист.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России наиболее надёжным способом вложения денег считают покупку недвижимости, хотя если в 2015 году так думали 65% граждан, то в 2017 году — уже 49%. Такие результаты показал опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Кроме того, за последние два года выросло доверие граждан РФ к рублёвым накоплениям на банковском депозите или наличными: с 16% в 2015 году до 25% в 2017 году.

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