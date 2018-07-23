Долги Северного Кавказа за энергоносители превысили 120 млрд рублей

Черкесск, , 14:06 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители на сумму, превышающую 120 млрд рублей. Об этом в ходе рабочего визита в Карачаево-Черкесию заявил полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников.

Из этой суммы долг за свет составляет на 1 мая 2018 года 27,094 млрд рублей, долг за газ превысил 95,902 млрд рублей, приводит слова Матовникова ТАСС. Останавливаясь конкретно на Карачаево-Черкесии, полпред сообщил, что рост задолженности республики за газ составил почти полтора миллиарда рублей с начала 2017 года до 1 мая 2018 года: с 1,098 до 2,506 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, о тяжелой ситуации с оплатой потребленных энергоресурсов в СКФО сообщил на состоявшемся 11 июля заседании правительственной комиссии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он потребовал от руководства субъектов, ПАО «Газпром» и ПАО «Россети» провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручений в сфере топливно-энергетического комплекса и принять к ним дисциплинарные меры воздействия.

По словам Медведева, в 2017 году в СКФО было оплачено меньше 85% потреблённого газа, а общая задолженность топливно-энергетического комплекса округа выросла на 13 млрд рублей.

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