«Укрпочта» нашла способ обогатиться

Киев, , 14:00 — REGNUM «Укрпочта» сдаст в аренду 1,51 тыс. кв. м главного здания компании в Киеве, заявил директор по недвижимости и инфраструктуре компании Дмитрий Сенниченко, сообщает 23 июля УНИАН.

По его словам, «Укрпочта» начала «повышать эффективность» площадей, раздавая их в аренду любому желающему. Так, компания рассматривает возможность отдать в аренду помещения во всех 5,5 тыс. зданиях «Укрпочты» по всей стране. Первая «ласточка» — аренда 1,51 тыс. кв. м на первом этаже в Главпочтамте. Ожидается, что площадь займет интернет-магазин, которому «Укрпочта» будет предоставлять свои услуги по доставке.

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Напомним, ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский подал заявление об отставке, так как, по его словам, правительство не позволяет реформировать компанию в нужном ключе.

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