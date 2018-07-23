Геополитика нервирует сырьевой рынок

Москва, , 13:59 — REGNUM В прошедшие выходные (21 и 22 июля) в Буэнос-Айресе прошёл саммит министров финансов и глав центробанков G20. По итогам встречи цена нефти марки Brent начала неделю с коррекции до $72,80 за баррель, но к середине сегодняшнего торгового дня вернулась на отметку $73,97 за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

По его словам, первоначальные опасения были реализованы из-за опасений G20 по поводу вероятности снижения мировой экономики, особенно спроса в Китае, на фоне расширения торгового конфликта США vs весь мир.

Тем не менее, цена нефти вернулась к умеренному росту. Не исключено, что таким образом рынок расценил заявления президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина в отношении Ирана, отметил эксперт.

Первый в Twitter в яркой форме пугал Иран последствиями военного столкновения, второй на встрече в библиотеке Рональда Рейгана подтвердил твёрдость намерений свести экспорт нефти из Ирана до нуля, напомнил Грачёв.

По его словам, эти факты ярко иллюстрируют зависимость цены на нефть от геополитических факторов, коих в президентство Трампа генерируется без числа. На текущей неделе цена будет формироваться под влиянием данных о запасах углеводородов в Штатах и состоянием доллара США.

Эксперт добавил, что американская валюта в прошлую пятницу просела к основным валютам из-за заявления того же Трампа о чрезмерном укреплении американской валюты. Традиционно президенты США не вмешиваются в монетарную политику ФРС, но Трамп может себе позволить и такое. Ослабление доллара также сыграло на руку ценам на нефть, на текущей неделе выходит отчет по состоянию ВВП США, который ожидается с ростом на 4,1% за первое полугоде 2018 года в годовом исчислении. Но эта статистика выходит в пятницу 27 июля, до того времени цена нефти может меняться существенно.

Пока цена идет вверх, но диапазон колебаний может расшириться до 74,00 +/ — 2,00 доллара за баррель, заключил финансовый консультант Teletrade.

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