В Крыму обещают расследовать банкротство «Крымжелезобетона»

Симферополь, , 13:54 — REGNUM В Республике Крым проведут служебное расследование по выяснению причин банкротства предприятия «Крымжелезобетона». Об этом 23 июля на заседании местного правительства заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо провести служебное расследование и выяснить, почему прибыльное предприятие оказалось в стадии банкротства. Более того, инвестор который заходил, давал определённые обязательства», — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, прокуратура Крыма подключится к решению данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года из-за длительных задержек по выплате зарплаты на предприятии «Крымжелезобетон» был уволен первый заместитель главы министерства строительства и архитектуры РК Владимир Локтионов. Более 90 млн рублей задолженности работникам выплатили в июле 2018 года.