Рубль восстанавливается после затяжного падения

Москва, , 13:53 — REGNUM Новая торговая неделя открылась укреплением российского рубля. Об этом сообщил ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

По ее словам, по состоянию на 11:30 мск российская валюта росла к американской на 0,73% и к европейской на 0,63%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 63, в паре с евро — на отметке 73,9.

Кулакова отметила, что после затяжного падения прошлой недели рубль восстанавливает позиции, и для этого есть несколько стимулов. Во-первых, дорожает нефть. Баррель Brent торгуется на отметке $73,3 (против минимумов прошлой недели около $71,3). Кроме того, в России как раз сейчас в разгаре налоговый период, который традиционно сопровождается ростом спроса на рубли.

Также в пользу рубля говорит общий тренд к ослаблению доллара — на фоне вербальных интервенций Дональда Трампа (а президент США в конце прошлой недели публично выразил недовольство укреплением доллара) американская валюта теряет позиции на международном рынке. Ослабление доллара добавляет привлекательности активам развивающихся стран, в том числе и российским ОФЗ. Индекс российских государственных бондов RGBI свидетельствует о росте спроса на бумаги, сообщила эксперт.

По ее словам, с учетом всех обстоятельств, 23 июля рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление или, как минимум, закрепиться на текущих позициях. Диапазон колебаний курса рубля к доллару на сегодня — 62,5−63,5, курса рубля к евро — 73,5−74,5.

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