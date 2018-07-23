Крупнейшим налогоплательщиком Узбекистана остается «Узтрансгаз»

Ташкент, , 14:01 — REGNUM Крупнейшими налогоплательщиками Узбекистана в 2018 году стали АО «Узтрансгаз», Навоийский горно-металлургический комбинат (ГМК) и Алмалыкский ГМК, сообщает 23 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные министерства финансов республики.

Удельный вес «Узтрансгаза» в доходах государственного бюджета составляет 5,1%, Навоийского ГМК — 5% и Алмалыкского ГМК — 3,1%. По данным минфина, 20 крупных компаний Узбекистана обеспечивают около 33% поступлений в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2019 года налоговые органы республики будут самостоятельно считать налоги физических и юридических лиц.

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