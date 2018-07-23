Понедельник, 23 Июля 2018 года
13:28:19 МСК

Ивановских автолюбителей с начала года оштрафовали на 190 млн рублей

Экономика

ГИБДД предлагает скидку за уплату штрафов

Ивановских автолюбителей с начала года оштрафовали на 190 млн рублей
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сотрудник ДПС

Иваново, 23 июля 2018, 12:54 — REGNUM  Почти 190 млн рублей составила сумма штрафов, наложенных за нарушение Правил дорожного движения, в Ивановской области с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД 23 июля.

В управлении ГИБДД напоминают — с 2016 года автолюбители имеют возможность получить скидку в 50% на уплату административного штрафа в том случае, если штраф заплатить в течение 20 дней с момента вынесения.

Однако есть ряд правонарушений, за которые нарушителям придется в любом случае заплатить полную сумму штрафа. В их числе — нарушения, связанные с употреблением алкогольных или наркотических веществ, а также отказ от медицинского освидетельствования, повторное превышение скоростного режима более чем на 40 — 60 км/ч, 60 — 80 км/ч и более 80 км/ч, повторный проезд на красный свет, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке, а также причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить