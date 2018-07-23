Министр инфраструктуры Украины: до 70% перевозчиков работают «в тени»

Киев, , 12:54 — REGNUM От 50 до 70% перевозчиков на Украине работают нелегально, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 23 июля УНИАН.

По его словам, пассажирские перевозки на Украине часто совершаются без регистрации. Омелян подчеркнул, что правительство начнет борьбу с нелегальными перевозчиками и начнет забирать у них транспортные средства.

Напомним, одним из наиболее привлекательных рынков на Украине для нелегальной торговли стала торговля оружием. По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, почти каждый украинский солдат, уезжая из Донбасса, «прихватывает» с собой оружие и боеприпасы, которые потом либо применяются по прямому назначению, либо продаются.

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Также эксперты отмечают, что ежедневно из Донбасса на Украину поступает до 1 тыс. единиц оружия.

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