Крыму не хватило денег на новый индустриальный парк в Евпатории

Симферополь, , 14:31 — REGNUM Из-за возникших сложностей в подведении энергетической инфраструктуры у крымских властей не хватает ресурсов на строительство индустриального парка в Евпатории, однако создание двух аналогичных производственных территорий в Феодосии и Бахчисарае идёт по плану. Об этом 23 июля на заседании крымского правительства сообщил вице-премьер РК Виталий Нахлупин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два парка остаются. Процедуры по строительно-монтажным работам начинаются в этом году, сроки их полной реализации — конец 2019-го — начало 2020 года», — отметил чиновник.

Напомним, создание трёх индустриальных парков запланировано в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. В январе 2018 года правительство РФ сократило финансирование индустриального парка в Евпатории с 1,15 млрд до 60 млн рублей.