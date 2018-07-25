Ситуация с питьевой водой на Украине становится критической

Киев, , 02:06 — REGNUM На Украине быстро нарастает проблема с водоснабжением. Остановлена работа единственного предприятия, которое производило хлор для нужд водоканалов, в городе Николаеве подача питьевой воды уже ограничена, другие города тоже стоят перед подобным риском. О происходящем пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Несмотря на достигнутую договоренность о поставках хлора из-за границы, возросшие затраты на данный компонент придется включать в тариф на воду. Кроме того, уже поступающих из Румынии небольших партий недостаточно для покрытия всей потребности, сообщил вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — говорит Бабий.

Однако до обозначенного им срока еще очень далеко, в то время как в Харькове счет идет уже на дни, как объяснил директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь, а в Киеве хлора ещё где-то на месяц.

Одновременно Игорь Коломойский, собственник упомянутого остановленного украинского производителя «Днепроазот», ведет переговоры с руководством страны, требуя повысить закупочные цены на продукцию предприятия.

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