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Калининградские фитосанитары ищут в Польше опасного вредителя розоцветных

Экономика

Инфекционное заболевание декоративных деревьев зафиксировано в питомнике под Варшавой

Калининградские фитосанитары ищут в Польше опасного вредителя розоцветных
Иллюстрация: Pol-plants.pl
Польский питомник в Могельницах

Калининград, 23 июля 2018, 11:08 — REGNUM  Эксперты управления Россельхознадзора по Калининградской области сегодня, 23 июля, выехали в Польшу для мониторинга импортных поставок в Россию посадочного и семенного материала.

Фитосанитары инспектируют питомник «Pol-Plants», расположенный в городе Могельница Мазовецкого воеводства. На этом предприятии обнаружено опасное инфекционное заболевание растений семейства розоцветных — т.н. бактериальный ожог плодовых культур.

«Ввоз в Россию розоцветных культур из указанного питомника запрещен», — сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, добавив, что специалисты Россельхознадзора прибыли в Польшу по приглашению Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Польша.

Бактериальный ожог является карантинным объектом для Евразийского экономического союза.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что услугами питомника «Pol-Plants» пользуются российские ландшафтные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

В польском питомнике «Pol-Plants» выращивают свыше 800 видов аллейных деревьев, лиственных и хвойных кустарников. Общее количество производимых растений ежегодно превышает 1 млн штук.

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Растениеводство
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