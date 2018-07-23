Что нужно знать об инвестиционном гражданстве на Кипре в 2018 году

Москва, , 10:51 — REGNUM В рамках развития экономики страны правительство Кипра взяло под усиленный контроль программу инвестиционного гражданства, чтобы повысить уровень репутации владельцев кипрских паспортов на мировой арене. В то же время ряд изменений защитит от мошенников тех инвесторов, которые только собираются оформить паспорт этого европейского государства.

Квотирование на выдачу паспортов

Кипрское правительство ввело также квоту на выдачу паспортов инвесторам в размере 700 основных заявителей (количество их членов семьи, которые также указываются в заявлении, не лимитируется).

Впрочем, в ЮК «Иммигрант Инвест» считают, что хотя с начала работы инвестиционной программы Кипра в 2014 году число инвесторов, оформляющих паспорта страны, ежегодно увеличивалось, квота — не повод для беспокойства. В 2015 году одобрения на оформление паспорта получили 337 инвесторов, в 2016-м — 443, в 2017-м — 503.

Таким образом, при текущей тенденции в нынешнем году число желающих оформить кипрский паспорт вряд ли достигнет цифры в 700 человек.

Лицензирование агентов, сопровождающих инвестора

Все агенты, предоставляющие инвесторам услуги по содействию в оформлении кипрских паспортов, обязаны будут пройти лицензирование. Таким образом, это освободит отрасль от непрофессиональных компаний и значительно снизит вероятность ошибок при оформлении.

Государственный комитет по надзору и контролю

Контроль деятельности агентов будет возложен на специальный государственный комитет, куда войдут представители местных МВД, Минфина и Организации содействия инвестициям. Комитет создаст официальный реестр компаний — поставщиков услуг по оформлению кипрских паспортов, которые работают в соответствии с установленным Кодексом правил. Так инвесторы будут защищены от недобросовестных агентов, действовавших до недавнего времени на рынке. При этом карт-бланш получат солидные компании, у которых большой опыт в этой сфере — такие, как ЮК «Иммигрант Инвест».

Комитет будет также следить за тем, чтобы новые инвесторы строго соблюдали условия программы.

Due Diligence

Репутация новых инвесторов подвергнется более внимательному изучению: проверка Due Diligence потребует подтвердить в первую очередь легальность средств основного заявителя. Стоимость проверки остается неизменной.

Увеличение срока рассмотрения заявления

В связи с более тщательной проверкой Due Diligence срок рассмотрения заявления увеличен с 3 до 6 месяцев. Однако в компании «Иммигрант Инвест» предупреждают, что при заявленных 3 месяцах проверки реальная ее продолжительность составляла полгода. Поэтому с увеличением официально заявленного срока стоит рассчитывать на 8−10 месяцев.

Изменение начала отсчета срока владения жильем

Еще один срок также изменен: теперь трехлетний период владения недвижимостью, которую для получения гражданства Кипра необходимо приобрести на сумму от 2 млн евро, начинается с момента получения planning permit (разрешения на строительство объекта).

Как подчеркивают в компании «Иммигрант Инвест», изменения не призваны усложнить жизнь инвесторам, а введены с целью систематизировать и упорядочить процедуру оформления гражданства страны. При этом, как и ранее, Кипр не предает разглашению данные об инвесторах, получивших паспорт страны по данной программе.

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