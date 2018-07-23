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Депутаты Верховной рады получили более $600 тыс. для летнего отдыха

Экономика

Теперь украинские депутаты соберутся только 4 сентября

Киев, 23 июля 2018, 10:35 — REGNUM  Депутатам Верховной рады выплатили 16,3 млн гривен ($620 тыс.) отпускных, сообщает 23 июля УНИАН.

Согласно сообщению, 15 млн гривен ($570 тыс.) депутаты получили наличными. Исходя из того, что в украинском парламенте работают 450 депутатов, на каждого политика пришлось 36,2 тыс. гривен ($1,37 тыс.). Отмечается, что в июле Верховная рада провела восемь пленарных заседаний, последнее было проведено 13 июля. Теперь очередное заседание пройдет только 4 сентября.

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Напомним, украинский парламент уверенно лидирует среди европейских стран по количеству ненужных законов. Так, каждый второй закон не проходит проверки, а ежегодно Верховная рада рассматривает 1,8 тыс. законопроектов.

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Политическая жизнь Украины
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