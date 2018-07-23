У субъектов Северного Кавказа могут отобрать энергосетевые активы

Москва, , 10:08 — REGNUM Жесткие меры реагирования предпримет правительство РФ по поводу долгов субъектов Северо-Кавказского федерального округа за газ и свет. Итогом заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 11 июля стало решение обеспечить погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы, в том числе и за счет имущества энерго‑ и газовых компаний.

Как следует из документа, опубликованного 23 июля на сайте правительства РФ, руководство субъектов СКФО обязали погасить долги за свет и газ «перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети» и ПАО «Газпром» в том числе за счёт передачи в собственность энергосетевых активов». По независимой оценке, их рыночная стоимость, как отмечено в поручении правительства, сопоставима с размером задолженности субъектов.

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Напомним, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 11 июля, было сказано, что, несмотря на неоднократное предупреждение главам субъектов округа по поводу необходимости принятия срочных мер по погашению задолженности за энергоресурсы, долги топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа в 2017 году выросли еще на 13 млрд рублей, в том числе на 3,5 млрд рублей — за электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2017 совокупный долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа за электроэнергию превысил 22,8 млрд рублей. Больше всего задолжали Чечня — более 9,1 млрд рублей и Дагестан — более 7 млрд рубле. Долги Ингушетии и Северной Осетии составили 2,7 и 2,25 млрд рублей соответственно.

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