Китай и Южная Корея могут помешать планам отечественных судостроителей

Архангельск, , 09:31 — REGNUM Список потенциальных конкурентов на получение контракта по строительство ледостойкой стационарной платформы для освоения месторождения Каменномысское море назвал представитель Центра судоремонта на установочной сессии судостроительного кластера в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Своими конкурентами мы видим ООО «Кливер» в Светлом Калининградской области, «Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края, а также предприятия Китая, Южной Кореи, возможно, и Японии, — добавил Ларионов. — В Северодвинске есть опыт реализации подобных проектов. Например, мы — АО «ЦС «Звёздочка» выступили подрядчиками в строительстве СПБУ «Арктическая» и субподрядчиками для МЛСП «Приразломная», а АО «ПО «Севмаш» строило МЛСП «Приразломная» и две полупогружные платформы для инозаказчика. В итоге Северодвинским судостроительным комплексом освоено строительство трех типов морских платформ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Звездочка» намерена получить заказ на строительство суперблоков для платформы.

Как пишет portnews.ru, принятие инвестиционного решения в отношении месторождения Каменномысское море планируется на 2019 год. Осваивать морскую газовую провинцию Обской губы поручено дочерней структуре ПАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча Ямбург».

Справка.

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе, в 50 километрах от берега и в 80 — по прямой от Ямбурга. Запасы, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовой объем добычи может составить 15 миллиардов кубов.