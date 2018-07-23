Железнодорожный долгострой Якутии обещают запустить до конца 2018 года

Якутск, , 06:11 — REGNUM Работы по достройке участка железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск будут завершены в 2018 году. Уверенность в этом выразил врио главы Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Строительство железной дороги Якутии на этот раз тормозят споры о земле?

«Достройка железной дороги до п. Нижний Бестях долгие годы затягивалась, но благодаря поддержке федерального правительства на эти цели сейчас выделено 1 млрд. 900 млн. рублей, и сейчас генеральный подрядчик «Железные дороги Якутии» приступил к работам. У нас есть полная уверенность в том, что к концу года полностью будет открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение. Готовность железнодорожного вокзала высокая, я уверен, что все работы будут завершены в срок. Повторю, что развитие железнодорожного узла в будущем станет основой для развития Нижнего Бестяха, как транспортно-логистического центра республики и всего северо-востока страны», — отметил Айсен Николаев.

Он также подчеркнул важность станционного комплекса «Нижний Бестях», главным объектом которого назвал пассажирский вокзал с пропускной способностью 100 человек в час. Помимо него комплекс общей площадью 100 га включает в себя здание технического обслуживания вагонов, пожарное депо и ряд других объектов. Помимо зданий там построены 28 км. станционных путей, 70 стрелочных переводов и более чем 120 зданий и сооружений различного назначения.

Читайте также: Беркакит—Томмот—Нижний Бестях: когда якутянам ждать пассажирское сообщение?

«Несмотря на временную эксплуатацию, железнодорожный вокзал ведёт свою деятельность в рабочем режиме. В перспективе отсюда можно будет управлять всеми стрелочными переводами до самого Алдана и далее», — заверил директор «Железных дорог Якутии» Василий Шимохин.

ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время строительства участка железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях) возникли очередные препятствия. На этот раз камнем преткновения для завершения долгожданной стройки стал земельный участок площадью 9,3 тыс. квадратных метров по улице Очиченко в Якутске, на который мэрия Якутска незаконно наложила обременение, определив его под строительство железной дороги.

Читайте также: Не баловаться с северами: Путин поручил достроить железную дорогу Якутии

У земли есть владелец, и он обратился в Якутский городской суд с просьбой признать недействующим такое решение горадминистрации, но инстанция в удовлетворении иска отказала. Прокуратура, не согласившись, подала апелляционное представление, и Верховным судом республики оно было удовлетворено.

Напомним, завершения строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск жители республики ждут уже более десяти лет. Несколько лет этот процесс тормозил нерадивый подрядчик «Трансстрой», который перестал строить дорогу, оставив большое количество недоделок, и при этом потребовал ещё средств, помимо прописанных в контракте, для завершения объекта. Сейчас контракт с компанией уже расторгнут, завершать строительство будут «Железные дороги Якутии».