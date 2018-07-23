Не простой, а совмещённый: В Якутии обсудили варианты моста через реку Лена

Якутск, , 05:10 — REGNUM Якутии нужен автомобильно-железнодорожный мост через реку Лена. В этом мнении сошлись участники Международной научно-практической конференции, которая состоялась в Якутске 20−21 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мероприятие стало местом для обсуждения различных вариантов и способов соединения берегов. В том числе участники конференции говорили об этапности его строительства и вспоминали уже готовые проекты, которые могут быть положены за основу этого перехода.

«Главным результатом конференции можно считать то, что все участники признают необходимость строительства мостового перехода в совмещенном автомобильно-железнодорожном варианте с учетом прогноза потока грузов, как в сторону Якутска, так и в обратном направлении в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов», — рассказал ЯСИА первый заместитель правительства республики Алексей Стручков.

По его словам, на уже разработанный проект, который предполагает строительство совмещённого моста, и будет делаться основной упор. По итогам международной конференции принята резолюция, в которой отражено мнение высказавшихся там экспертов. Следующим шагом в направлении строительства моста станет разработка финансовой модели и технико-экономическое обоснование необходимости этого перехода. Кроме того, планируется проведение отдельной сессии, посвящённой мосту через Лену, на четвёртом Восточном экономическом форуме. Её целью станет обсуждение конкретных финансовых механизмов строительства моста.

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Алексей Стручков пояснил, что рассматривается строительство мостового перехода в два этапа или сразу. За основу предлагается взять проекты перехода, разработанные в 2008 или в 2013 году. Во втором, отметим, прописано поэтапное строительство, которое эксперты международно-практической конференции, посвящённой мосту, сочли приоритетным.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости моста через реку Лена ранее заявляли председатель правительства республики Владимир Солодов и врио главы региона Айсен Николаев.

«Мост будет, мы сейчас плотно работаем над этой темой. Вы знаете, что проект обсуждается давно, но сейчас пришёл именно тот момент, когда обсуждение должно перейти к решительным действиям. Сейчас мы заканчиваем разработку модели с расчётами, которые показывают эффект, который мост даст для экономики Якутии и экономики РФ в целом», — заявлял премьер-министр региона.

«Сейчас восток и запад нашей страны соединяются только через БАМ и Транссиб в районе китайской границы на юге. Поэтому строительство моста через реку Лена имеет важнейшее значение для страны как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Крымский мост построен. Считаю, что теперь время строить Ленский мост», — отмечал врио главы региона Николаев.

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Напомним, что возведения этого моста якутяне ждут уже не один десяток лет. Впервые проект его возведения был подготовлен в 1986 году в Советском Союзе, затем активное обсуждение строительства перехода, который соединит два берега, возобновилось в 2006 году и не прекращается до сих пор.