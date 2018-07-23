Часть участка под заводом отошла государству: война нижегородских мукомолов

Нижний Новгород, , 04:33 — REGNUM Участок под старейшим мукомольным заводом Нижнего Новгорода, вокруг которого развивается конфликт, из частных рук частично вернули на баланс государства. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил часть требований Управления Росимущества к министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений региона и московскому ООО «Спектр» из Москвы, и вернул на баланс Российской Федерации свыше 1 тыс. кв. м из 71,8 тыс. кв. м. На возвращённом участке после заключения сделки был обнаружен объект ГО и ЧС, что и стало основанием для иска. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2012 году ООО «Спектр», единственным участником которого является компания зарегистрированная на Кипре, приобрело земельный участок общей площадью 71 823 кв. м под Нижегородским мукомольным заводом №1, который является старейшим в регионе и отсчитал уже почти 140 лет. Второй стороной по сделке выступало министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений области. В 2018 году Управление Росимущества усмотрело в сделке шестилетней давности нарушение — на участке обнаружился объект ГО и ЧС. На основании этого 1 февраля 2018 года ведомство подало иск о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земельного участка. Третьми лицами без собственных требований выступали прокуратура области, Управление Росреестра по области, ГУ МЧС России по Нижегородской области и инициативная группа работников ГК «Нижегородский мукомольный завод». Одновременно с иском ведомство потребовало наложить обеспечительные меры в виде запрета проводить регистрацию права собственности или перехода прав на спорный участок на улице Интернациональная, 96 в Нижнем Новгороде. Свои требования истец объяснил необходимостьюпредотвращения «причинения значительного ущерба Российской Федерации». Ходатайство удовлетворили, так как доводы второй стороны «о несоразмерности площади земельного участка под объектом защитного сооружения гражданской обороны» и «о негативных последствиях для общества в виде значительных убытков» суд не убедили. Обжаловать обеспечительные меры ответчик в лице ООО «Спектр» не смог.

18 июля 2018 года суд рассмотрел иск и частично удовлетворил его. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, поэтому аргументы суда неизвестны. В результативной части решения отмечается, что договор купли-продажи от 2 апреля 2012 года признается недействительным частично.

«Признать недействительным договор купли-продажи от 02.04.2012 года №1779-ЗУ земельного участка общей площадью 71 823 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0030094:182 в части земельного участка площадью 1 016 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0030094:216, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная. Истребовать из владения общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН: 7 716 643 855; ОГРН 109 746 356 806), г. Москва, в пользу Российской Федерации земельный участок площадью 1 016 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0030094:216, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная», — отмечается в определении суда, которое пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам завод, более 40 объектов недвижимости которого арендовало ООО «Первая мельница», испытывает сложности. Арендатор и арендодатель не сошлись в размере арендной платы, и теперь арендатор пытается с боем вывезти оборудование. Его часть компания успела уже продать и в дело оказалось втянуто новое предприятие, созданное около полугода назад — ООО «Горьковский мукомольный завод». Помимо этого, ООО «Первая мельница» пытается остановить котельную, которая обеспечивает теплом несколько зданий в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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