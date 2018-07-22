Китайские автогиганты завоевывают международные рынки

Пекин, , 21:05 — REGNUM По отчетам китайского автоконцерна SAIC Motor, штаб-квартира и производственные мощности которого находятся в Шанхае, в первом полугодии 2018 года зафиксирован почти 11-процентный рост продаж автомобилей, что в абсолютных цифрах составляет 3,5 млн единиц, сообщает 22 июля Синьхуа.

По сведениям, полученным от автопроизводителя, только за июнь было продано 554,1 тыс. автомашин, при этом продажи увеличились на 7,2%.

Отдельную отчетность компания представила по автомобилям SAIC на новых источниках энергии (NEV). Объем их продаж в первом полугодии также вырос, причем, значительно опережающими темпами — более, чем на 275% или 57,4 тыс. единиц. По ожиданиям руководства концерна, по итогам года будет продано более 600 тыс. автомобилей NEV.

В международном рейтинге Fortune-500, отражающем динамику конкуренции пятисот ведущих автопроизводителей в мире, SAIC Motor в настоящее время занимает 36 место.

Отмечается также, что в 2017 году выручка от автопродаж составила 129 млрд долларов.