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Всемирный банк запускает программу по развитию цифровой экономики в Азии

Экономика

В Ташкенте завершился семинар по проекту CASA

Ташкент, 22 июля 2018, 20:42 — REGNUM  Всемирный банк готовит запуск проекта «Digital CASA» — «Цифровая Центральная Азия — Южная Азия», сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на пресс-службу банка.

В Ташкенте закончился специальный семинар, посвященный практическим вопросам реализации этого проекта. В ходе встречи специалисты Всемирного банка обсудили с представителями властных структур и общественности Узбекистана существующие возможности для развития в республике инфраструктурных, правовых, институциональных и других основ цифровой экономики. Отдельному анализу применительно к ситуации в Узбекистане подвергся соответствующий мировой опыт построения цифровой экономики.

Отметим, что по заявлениям официальных представителей банка программа «Digital CASA» предназначена для развития и расширения доступа к высокоскоростному Интернету для государств Средней и Южной Азии, не имеющих выхода к морю.

При этом следует заметить, что подобные программы нередко решают и незадекларированные задачи, среди которых особое место занимает продвижение с помощью «мягкой силы» идей и политики глобализации.

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