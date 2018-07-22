Всемирный банк запускает программу по развитию цифровой экономики в Азии

Ташкент, , 20:42 — REGNUM Всемирный банк готовит запуск проекта «Digital CASA» — «Цифровая Центральная Азия — Южная Азия», сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на пресс-службу банка.

В Ташкенте закончился специальный семинар, посвященный практическим вопросам реализации этого проекта. В ходе встречи специалисты Всемирного банка обсудили с представителями властных структур и общественности Узбекистана существующие возможности для развития в республике инфраструктурных, правовых, институциональных и других основ цифровой экономики. Отдельному анализу применительно к ситуации в Узбекистане подвергся соответствующий мировой опыт построения цифровой экономики.

Отметим, что по заявлениям официальных представителей банка программа «Digital CASA» предназначена для развития и расширения доступа к высокоскоростному Интернету для государств Средней и Южной Азии, не имеющих выхода к морю.

При этом следует заметить, что подобные программы нередко решают и незадекларированные задачи, среди которых особое место занимает продвижение с помощью «мягкой силы» идей и политики глобализации.