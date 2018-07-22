С начала года филиал «Калугаэнерго» принял 108 тыс. обращений

Калуга, , 16:01 — REGNUM Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» подвел итоги работы с потребителями в первом полугодии 2018 года. За 6 месяцев в Центры обслуживания потребителей филиала поступило 108 805 обращений. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По её словам, чаще всего потребители обращаются по вопросам, связанным с технологическим присоединением к электросетям, коммерческим учетом (заменой и установкой счетчиков), техническим обслуживанием сетей, отключениями электроэнергии, в том числе плановыми.

Большинство обращений поступает посредством телефонной связи (93% обращений за полгода). Также потребители предпочитают лично обращаться за консультацией в Офисы обслуживания потребителей (ООП) — 4926 обращений за 6 месяцев 2018 года. Энергокомпания использует современные технологии и каналы коммуникации, чтобы сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально удобным, доступным и комфортным. Все большей популярностью пользуется обращение через «Интернет-приемную» на сайте компании — 2164 обращения за первое полугодие 2018 года.

Одна из самых востребованных услуг — технологическое присоединение к электросетям, количество обратившихся в подразделения «Калугаэнерго» по этому вопросу постоянно увеличивается. За 6 месяцев 2018 года в филиал «Калугаэнерго» поступило 4654 заявки на технологическое присоединение, что на 137 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Кроме того, филиал «Калугаэнерго» в числе дополнительных сервисов предлагает услугу «Сопровождение ТП», когда выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, берет на себя электросетевая компания. Филиал «Калугаэнерго» имеет значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. При заказе услуги клиент получает «под ключ» полный комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям с гарантией качества: от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети», — заявила Наталья Копоня.