Дефицит бюджета Курской области вырос на 35 млн рублей

Курск, , 14:59 — REGNUM Бюджет Курской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов претерпел изменения, из-за которых его дефицит вырос почти на 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба облдумы, необходимость пересмотреть главный финансовый документ региона появилась из-за трансфертов из федерального бюджета и перераспределения средств по статьям расходов.

Доходы областного бюджета на 2018 год увеличатся на 878,3 млн рублей и составят 51 млрд 425,6 млн рублей, расходы возрастут на 913,1 млн и составят 52 млрд 992,3 млн. Дефицит областного бюджета увеличится на 34,8 млн и составит 1 млрд 566,6 млн рублей.

Благодаря новым параметрам бюджета более чем на миллиард возрастёт финансирование сферы образования: на создание в организациях дошкольного образования дополнительных мест для детей двух-трех лет. Ещё 362, 2 млн рублей пойдут в сферу здравоохранения, 88 млн — на развитие физкультуры и спорта, 564 млн — на дорожное хозяйство, 180,3 млн — в сферу экономики, а на охрану окружающей среды сверх запланированного добавят 56,4 млн рублей.