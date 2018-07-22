Воскресенье, 22 Июля 2018 года
16:53:24 МСК

Дефицит бюджета Курской области вырос на 35 млн рублей

Экономика

Однако на образование, медицину, спорт и дороги направят дополнительные средства

Дефицит бюджета Курской области вырос на 35 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дефицит бюджета

Курск, 22 июля 2018, 14:59 — REGNUM  Бюджет Курской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов претерпел изменения, из-за которых его дефицит вырос почти на 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба облдумы, необходимость пересмотреть главный финансовый документ региона появилась из-за трансфертов из федерального бюджета и перераспределения средств по статьям расходов.

Доходы областного бюджета на 2018 год увеличатся на 878,3 млн рублей и составят 51 млрд 425,6 млн рублей, расходы возрастут на 913,1 млн и составят 52 млрд 992,3 млн. Дефицит областного бюджета увеличится на 34,8 млн и составит 1 млрд 566,6 млн рублей.

Благодаря новым параметрам бюджета более чем на миллиард возрастёт финансирование сферы образования: на создание в организациях дошкольного образования дополнительных мест для детей двух-трех лет. Ещё 362, 2 млн рублей пойдут в сферу здравоохранения, 88 млн — на развитие физкультуры и спорта, 564 млн — на дорожное хозяйство, 180,3 млн — в сферу экономики, а на охрану окружающей среды сверх запланированного добавят 56,4 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить