Эксперты определили, в какой из стран СНГ выше зарплаты

Москва, , 13:59 — REGNUM Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) установили, что реальные зарплаты в России выше, чем в остальных странах СНГ, кроме Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные отчёта «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011—2017 годах».

В ходе сравнения заработных плат в долларовом эквиваленте специалисты выяснили, что уровень оплаты труда в РФ «пока остается выше большинства стран СНГ».

«Среди стран этого блока на сопоставимый с российским уровнем оплаты труда выходит только Белоруссия», — говорится в документе.

По данным ВШЭ, размер реальной зарплаты в России в 2017 году составил $1640 по паритету покупательной способности, в то время как в Белоруссии он оказался чуть выше — $1648.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин подчеркнул, что за 3—4 месяца текущего года граждане РФ стали получать на 10% больше в реальном исчислении.

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